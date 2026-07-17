«Любые инициативы»: Фидан рассказал, на что готова Турция ради мира между Москвой и Киевом

Анкара поддержит любые шаги, которые помогут России и Украине вернуться к переговорам. Об этом заявил глава турецкого оборонного ведомства Хакан Фидан в соцсети X по итогам поездки в Киев

Министр напомнил, что во время визита турецкая сторона снова подтвердила поддержку независимости, суверенитета и целостности Украины.

«Турция готова поддержать любые инициативы, которые позволят вернуть стороны за стол переговоров и будут способствовать установлению прочного мира», — сказал он.

Фидан назвал встречу с украинским коллегой Андреем Сибигой продуктивной. По его словам, сотрудничество между Анкарой и Киевом крепнет с каждым днём.

Кроме того, стало известно, что за морскую часть гарантий безопасности для Украины будет отвечать Турция. Фидан отметил, что страна стремится не допустить перехода конфликта в акваторию Чёрного моря, поэтому морские гарантии для Киева играют особую роль.

До этого Фидан прямо заявил, что Анкара категорически против переноса боевых действий в Чёрное море. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Сибигой. Министр подчеркнул, что мир и стабильность в регионе обязательны, а удары по портам, танкерам и рыболовецким судам, угрожающие жизни мирных людей, недопустимы.