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16 июля, 16:36

Фидан: Турция категорически не хочет переноса конфликта в Чёрное море

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Анкара категорически не хочет переноса боевых действий в Чёрное море, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время визита в Киев. Об этом сообщает агентство «Интерфакс‑Украина».

Фидан выступил с этим заявлением на совместной пресс‑конференции с украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой. Он подчеркнул, что сохранение мира и стабильности в Чёрном море является обязательным условием, а целенаправленные атаки на порты, танкеры и рыболовецкие суда, угрожающие жизни гражданских, неприемлемы.

Глава турецкого МИД также отметил, что все стороны должны действовать разумно и ответственно, чтобы не допустить расширения конфликта на морскую акваторию.

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Дипломат прибыл на Украину по поручению главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана для обсуждения перспектив мирного урегулирования. Ранее Фидан провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным и другими представителями РФ.

Во время визита он также пообещал, что Турция предоставит военно-морские гарантии безопасности для Украины и будет способствовать организации новых переговоров между сторонами конфликта. Анкара ранее уже выступала площадкой для встреч делегаций России и Украины, включая Стамбул, и неоднократно заявляла о готовности содействовать дипломатическому урегулированию.

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Николь Вербер
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