Глава МИД Турции Фидан едет на Украину по поручению Эрдогана

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в скором времени собирается отправиться на Украину, чтобы обсудить возможности мирного завершения конфликта. Такое поручение ему дал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщил дипломат в эфире телеканала TRT.

Фидан рассказал, что месяцем ранее провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным и другими представителями российской стороны. По его словам, у них была возможность детально разобрать эти темы, а сам он передал послания турецкого лидера.

Глава МИД подчеркнул, что перед саммитом НАТО, где ожидалось участие американского президента Дональда Трампа, было важно понять точку зрения Путина. Он добавил, что Эрдоган донёс полученные оценки до европейских руководителей и Трампа.

«Наш президент снова поручил нам заняться украинским вопросом. Я в скором времени поеду на Украину и проведу аналогичное обсуждение с нашими украинскими коллегами», — сказал министр.

Ранее стало известно, что Эрдоган по итогам саммита НАТО в Анкаре напомнил, что Турция готова вновь предоставить площадку для переговоров между Москвой и Киевом. Турецкий лидер отметил, что с первых дней конфликта Анкара делала ставку на диалог и дипломатию, и призвал к справедливому миру, в котором не будет проигравших.