Эрдоган напомнил о готовности Турции вновь организовать переговоры РФ и Украины

Турция готова вновь стать площадкой для переговоров России и Украины. Об этом по итогам саммита НАТО в Анкаре заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Наша принципиальная позиция хорошо известна как господину [президенту РФ Владимиру] Путину, так и господину [Владимира] Зеленскому, а также нашим союзникам. Я опять заявляю о нашей готовности снова собрать стороны в Турции», — сказал турецкий лидер.

Он подчеркнул, что с самого начала конфликта Анкара выступала за диалог и дипломатию, а также призвал к справедливому миру, при котором не будет проигравших. По его мнению, дальнейшая эскалация не отвечает ничьим интересам, а Турция готова взять на себя посредническую миссию и предоставить переговорную площадку.