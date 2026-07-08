Эрдоган напомнил о готовности Турции вновь организовать переговоры РФ и Украины
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andie.NV
Турция готова вновь стать площадкой для переговоров России и Украины. Об этом по итогам саммита НАТО в Анкаре заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
«Наша принципиальная позиция хорошо известна как господину [президенту РФ Владимиру] Путину, так и господину [Владимира] Зеленскому, а также нашим союзникам. Я опять заявляю о нашей готовности снова собрать стороны в Турции», — сказал турецкий лидер.
Он подчеркнул, что с самого начала конфликта Анкара выступала за диалог и дипломатию, а также призвал к справедливому миру, при котором не будет проигравших. По его мнению, дальнейшая эскалация не отвечает ничьим интересам, а Турция готова взять на себя посредническую миссию и предоставить переговорную площадку.
Ранее с аналогичным предложением выступал глава МИД Турции Хакан Фидан. Первые переговоры Москвы и Киева прошли в стране в марте 2022 года — эти контакты известны как стамбульские договорённости. В 2025-м прямые контакты на турецкой территории возобновились. Владимир Путин на недавнем совещании заявил, что Россия готова к переговорам и считает их основой стамбульские соглашения, которые украинская сторона тогда парафировала.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.