Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 14:48

Турции предложили нарушить контракт с Россией и передать США свои С-400

Обложка © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Обложка © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Турции предложили рассмотреть передачу российских зенитных ракетных комплексов С-400 другой стране или их совместное хранение с США. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

По данным издания, одним из обсуждаемых вариантов является вывод этих систем из распоряжения Анкары с передачей третьей стороне либо размещением на совместном хранении с американскими военными.

«Одно из рассматриваемых предложений предусматривает передачу Турцией своих батарей С-400 третьей стране или на совместное хранение с ВВС США, хотя, учитывая строгие ограничения России для конечных пользователей на экспорт современных вооружений, Москва предупредила, что это, вероятно, потребует нарушения условий контракта», — говорится в публикации.

Ранее в западных странах уже звучали предложения о возможной передаче турецких комплексов Украине. Однако такой шаг может столкнуться с ограничениями, связанными с условиями российско-турецкого контракта на поставку вооружений.

Трамп подтвердил, что США передадут Турции истребители F-35
Трамп подтвердил, что США передадут Турции истребители F-35

Ранее Life.ru рассказывал, что США готовы обсудить возвращение Турции в программу F-35 при условии отказа Анкары от российских С-400. Вашингтон требует не возвращать комплексы России, а передать их третьей стране. При этом в Госдуме считают, что сделать это уже не получится.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Турция
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar