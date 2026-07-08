Турции предложили нарушить контракт с Россией и передать США свои С-400

Турции предложили рассмотреть передачу российских зенитных ракетных комплексов С-400 другой стране или их совместное хранение с США. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

По данным издания, одним из обсуждаемых вариантов является вывод этих систем из распоряжения Анкары с передачей третьей стороне либо размещением на совместном хранении с американскими военными.

«Одно из рассматриваемых предложений предусматривает передачу Турцией своих батарей С-400 третьей стране или на совместное хранение с ВВС США, хотя, учитывая строгие ограничения России для конечных пользователей на экспорт современных вооружений, Москва предупредила, что это, вероятно, потребует нарушения условий контракта», — говорится в публикации.

Ранее в западных странах уже звучали предложения о возможной передаче турецких комплексов Украине. Однако такой шаг может столкнуться с ограничениями, связанными с условиями российско-турецкого контракта на поставку вооружений.