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8 июля, 08:45

Трамп подтвердил, что США передадут Турции истребители F-35

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ranchorunner

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ranchorunner

Турция получит истребители пятого поколения F-35, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в рамках саммита альянса в Анкаре.

Такую возможность Трамп обсуждал с Рютте в конце июня, перед саммитом. Глава Белого дома подчеркнул, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган является полноценным членом альянса, и добавил, что планирует предпринять шаги, которые обрадуют коллегу из Анкары.

Турция может отказаться от С-400 ради американских F-35, но вернуть их России нельзя
Турция может отказаться от С-400 ради американских F-35, но вернуть их России нельзя

Сам Эрдоган заявил, что Турция получила от США обещание о поставке пяти истребителей F-35.

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Александра Вишнякова
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