Трамп подтвердил, что США передадут Турции истребители F-35

Турция получит истребители пятого поколения F-35, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в рамках саммита альянса в Анкаре.

Такую возможность Трамп обсуждал с Рютте в конце июня, перед саммитом. Глава Белого дома подчеркнул, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган является полноценным членом альянса, и добавил, что планирует предпринять шаги, которые обрадуют коллегу из Анкары.

Сам Эрдоган заявил, что Турция получила от США обещание о поставке пяти истребителей F-35.