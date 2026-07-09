Итоги саммита НАТО 2026 в Анкаре: Украина, Трамп и реакция России — полный разбор Оглавление Саммит НАТО в Анкаре — что это было и кто участвовал Ключевые решения саммита — по пунктам Решение по Украине Размещение сил в Восточной Европе Россия в декларации Позиция Трампа и США Реакция России Что дальше — прогноз и последствия FAQ — ответы на главные вопросы Приняли ли Украину в НАТО? Что сказал Трамп после саммита? Как ответила Россия? Где проходил саммит и кто участвовал? Что решили по вооружениям? Заключение Саммит НАТО в Анкаре 7–8 июля 2026: итоги, решение по Украине, позиция Трампа, реакция России. Что значат принятые решения и чего ждать дальше. 8 июля, 21:20 Саммит НАТО 2026 в Анкаре: почему в альянсе продолжается кризис. Обложка © ТАСС / FILIP SINGER / ЕРА

Саммит НАТО в Анкаре завершился 8 июля. Внимание мировых СМИ было приковано к трём главным сюжетам: как альянс обозначил отношение к России, какие решения принял по Украине и как на это отреагировал Дональд Трамп. Разбираем ключевые итоги и их последствия.

Саммит НАТО в Анкаре — что это было и кто участвовал

7 июля 2026 года в столице Турции, в городе Анкаре, стартовал саммит лидеров НАТО, завершившийся на следующий день, 8 июля. На мероприятии собрались все 32 страны – члены альянса. Среди ключевых участников — президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский (Украина не в НАТО, но украинский вопрос был одним из центральных на повестке), а также генсек НАТО Марк Рютте.

Ключевые решения саммита — по пунктам

Принятая по завершении саммита декларация (а она является итогом в принципе мероприятия, документом, где закрепляют все принятые решения по ключевым вопросам и задачам) оказалась довольно краткой. В ней всего шесть пунктов, когда, как обычно, она состоит из нескольких десятков параграфов на нескольких страницах. Ещё одним необычным фактом является то, что в ней впервые не указаны дата и место проведения следующего саммита. Так или иначе, давайте разберём, к чему пришли члены альянса и какие стратегии наметили.

Решение по Украине

Тут ничего кардинально нового: НАТО собирается продолжать снабжать Киев оружием. Конкретный итог: на 2026 год страны альянса обязались выделить €70 млрд на военную технику, помощь и обучение украинских военных.

«С этой целью мы приветствуем решение Европейского союза о предоставлении Украине многолетнего финансирования через кредитный механизм поддержки Украины», — отмечается в декларации.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Alex Brandon / АР

А вот упоминания о перспективе вступления Украины в НАТО в декларации не было. Альянс не торопится принимать Киев. На вопрос журналиста, действительно ли Трамп снял со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в НАТО, Рютте ответил утвердительно. Хотя ещё в 2024 году на саммите в Вашингтоне звучали громкие заявления о том, что Украина находится «на необратимом пути» в НАТО.

Также на полях саммита Трамп пообещал предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot. А вот отдавать или продавать свои США отказались, так как, по словам президента, их у них не так много, они нужны им самим тоже.

Помимо всего прочего, в разговоре Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского поднимался вопрос «закрытия неба» над Украиной. Президент США отметил, что при необходимости это может быть реализовано, однако выразил надежду, что такого шага не потребуется, ведь мирное соглашение сделает его ненужным.

Размещение сил в Восточной Европе

Прямого решения о масштабном развёртывании новых баз принято не было. Однако в декларации заявили о сохранении «360-градусного подхода» к сдерживанию и обороне, то есть комплексного усиления по всем направлениям. Отдельно члены альянса заявили о новых оборонных закупках на сумму более $50 млрд и обязались расширять совместные производственные мощности, внедрять инновации (включая искусственный интеллект и создание совместимого трансатлантического боевого облака).

Россия в декларации

Россию в итоговой декларации альянс официально обозначил как «долгосрочную угрозу евроатлантической безопасности»

«Для того чтобы противостоять долгосрочной угрозе евроатлантической безопасности и стабильности со стороны России, союзники договорились придерживаться обязательств, взятых в Гааге», — гласит текст документа.

Однако сама по себе такая формулировка и не новость вовсе. Ещё в Стратегической концепции НАТО 2022 года Россия была объявлена «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности союзников, мира и стабильности в Евро-Атлантическом регионе». Сейчас альянс просто ещё раз, так сказать, напомнил всем об этом в итоговом документе.

Позиция Трампа и США

Дональд Трамп в своей манере успел сразу же после прибытия на саммит выразить разочарование в альянсе.

«Я очень разочарован в НАТО. Мы платим слишком много, на миллиарды долларов больше. Мы защищаем их, но они ничего для нас не делают», — заявил он.

Отдельно он раскритиковал ряд стран — назвал Испанию «ужасным партнёром», пригрозив полностью прекратить с ней торговлю, а также выразил недовольство другими странами альянса за отказ помочь США в ситуации с Ираном.

«Они были не готовы помочь нам. Но мы и не нуждались в помощи. Я просто хотел проверить, будут ли они рядом», — отметил Дональд Трамп, обратив особое внимание на нежелание Британии, Франции, Германии, Италии и Испании предоставить свои базы для ударов. Не обошлось и без упоминания вопроса с Гренландией.

На встрече с Зеленским президент США заявил, что за последние недели в урегулировании конфликта достигнут «значительный прогресс». Трамп уверен, что и Киев, и Москва хотят разрешения ситуации. При этом он отметил, что, хотя раньше конфликт казался ему «самым лёгким» (если помните, он собирался завершить его за 24 часа), теперь он признал, что это не так. Россию же Дональд Трамп охарактеризовал как «большую страну и большую военную силу».

Реакция России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия следит за заявлениями и документами саммита НАТО 2026.

«Безусловно, это событие, которое вызывает большой интерес, в том числе и наш интерес. Мы, конечно же, будем отслеживать все новости и всю информацию, которая будет из Анкары поступать», — сказал он ещё до начала саммита.

На заявления Рютте о том, что НАТО будет просто защищаться:

«Вы не сможете победить НАТО. Мы — оборонительный альянс. Мы ни на кого не нападём. Мы будем защищать только наш образ жизни, нашу демократию и наши территории. Так что не трогайте нас. Не пытайтесь с нами играть»,

отреагировала первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова:

«А мы собрались на них нападать? Мне кажется, они дезинформированы. Делая такие заявления, они объясняют людям, зачем они платят такие взносы в НАТО. Потому что люди в Европе не понимают, почему их уровень жизни ухудшается. Им надо объяснить».

То есть, по её мнению, такие заявления нужны лишь, чтобы оправдаться перед собственным населением за колоссальные оборонные взносы. Также Светлана добавила, что здравомыслящие люди на Западе понимают, что Россия не собирается нападать на альянс.

Что дальше — прогноз и последствия

Если смотреть на итоги саммита как они есть, радикальных прорывов не случилось, был просто закреплён текущий тренд — милитаризация альянса и продолжение масштабной поддержки Украины. В то же время разногласия внутри блока (в том числе по вопросам оборонных расходов и, что немаловажно, спонсирования Киева в частности) сохраняются. Для России это означает продолжение напряжённости в отношениях с Западом и необходимость адаптации к новой стратегической реальности. Что касается Украины, то здесь тоже ничего радикально нового: в НАТО принимать её не собираются и лично «заступаться» тоже не рискуют.

Заседание саммита НАТО. Фото © ТАСС / Alex Brandon / АР

FAQ — ответы на главные вопросы

Приняли ли Украину в НАТО?

Нет, в итоговой декларации вопрос вступления Украины в НАТО не упоминался вовсе.

Что сказал Трамп после саммита?

Он заявлял о прогрессе в урегулировании конфликта, говорил о возможности «закрытия неба» над Украиной при необходимости, но без конкретных сроков.

Как ответила Россия?

В Москве расценили решения саммита как дальнейшее вовлечение Запада в конфликт и подчеркнули, что будут действовать в своих интересах независимо от формулировок альянса.

Где проходил саммит и кто участвовал?

Саммит проходил в столице Турции, Анкаре, где собрались лидеры 32 стран НАТО, включая Трампа, Зеленского и Рютте.

Что решили по вооружениям?

Заключили новые контракты на $50 млрд, взяли курс на расширение совместного производства и технологическую модернизацию (ПВО, беспилотники, ИИ).

Заключение

Саммит в Анкаре не стал переломным в том смысле, что кардинально не изменил баланс сил, но он чётко зафиксировал текущие приоритеты альянса: жёсткую линию в оценке, масштабную поддержку Украины и курс на углубление оборонной кооперации.

Авторы Андрей Ананьев