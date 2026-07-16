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16 июля, 09:13

Фидан: Турция предоставит военно-морские гарантии безопасности для Украины

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Обложка © ТАСС / AP / SERGEI ILNITSKY

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Обложка © ТАСС / AP / SERGEI ILNITSKY

Турция согласилась возглавить военно-морскую составляющую будущих гарантий безопасности для Украины. Данное заявление сделал на пресс-конференции в Киеве заявил глава МИД страны Хакан Фидан.

По его словам, в рамках обсуждения потенциального мирного соглашения сейчас прорабатываются сухопутные, морские и воздушные элементы обеспечения безопасности. Анкара взяла на себя ответственность именно за морскую часть. Фидан подчеркнул, что по данному вопросу с союзниками достигнуто взаимопонимание, а плановая работа ведётся совместно с военно-морскими силами соответствующих стран.

Эрдоган заявил, что Турция на саммите НАТО призвала к диалогу по Украине
Эрдоган заявил, что Турция на саммите НАТО призвала к диалогу по Украине

Напомним, что Фидан посетил Украину по поручению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана для обсуждения перспектив мирного завершения конфликта. Дипломат рассказал, что месяцем ранее провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным и другими представителями РФ.

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Юлия Сафиулина
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