Фидан: Турция предоставит военно-морские гарантии безопасности для Украины

Турция согласилась возглавить военно-морскую составляющую будущих гарантий безопасности для Украины. Данное заявление сделал на пресс-конференции в Киеве заявил глава МИД страны Хакан Фидан.

По его словам, в рамках обсуждения потенциального мирного соглашения сейчас прорабатываются сухопутные, морские и воздушные элементы обеспечения безопасности. Анкара взяла на себя ответственность именно за морскую часть. Фидан подчеркнул, что по данному вопросу с союзниками достигнуто взаимопонимание, а плановая работа ведётся совместно с военно-морскими силами соответствующих стран.

Напомним, что Фидан посетил Украину по поручению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана для обсуждения перспектив мирного завершения конфликта. Дипломат рассказал, что месяцем ранее провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным и другими представителями РФ.