Эрдоган заявил, что Турция на саммите НАТО призвала к диалогу по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подвёл итоги саммита НАТО, который прошёл в Анкаре 7–8 июля. По его словам, форум стал площадкой, где Анкара смогла чётко обозначить свою позицию по ключевым международным вопросам, включая конфликт на Украине.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара вновь выступила за дипломатическое урегулирование российско-украинского конфликта. По его словам, добиться мира можно только с помощью переговоров и диалога.

Кроме того, Эрдоган заявил, что на саммите Турция акцентировала внимание на гуманитарной ситуации в секторе Газа и Ливане, вновь призвав международное сообщество обратить внимание на происходящее в регионе.

Президент также сообщил, что во время форума провёл серию двусторонних переговоров с лидерами стран НАТО и государств-партнёров. Отдельно он отметил визит президента США Дональда Трампа в Турцию, который стал первым визитом американского лидера в страну за последние 17 лет. По словам Эрдогана, Анкара и Вашингтон намерены продолжить работу над увеличением взаимного товарооборота до 100 млрд долларов.

Ещё одним итогом саммита стало решение о создании в турецкой Конье передового центра НАТО по противодействию беспилотным системам. Предполагается, что он займётся развитием технологий борьбы с БПЛА и подготовкой специалистов.

Ранее сообщалось, что на полях саммита НАТО в Анкаре были подписаны оборонные соглашения на сумму не менее 50 млрд долларов. Кроме того, генеральный секретарь альянса Марк Рютте объявил о запуске инициативы Drone Edge, в рамках которой 20 стран планируют вложить около 40 млрд долларов в развитие производства беспилотников и средств борьбы с ними в течение ближайших пяти лет.