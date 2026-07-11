Крику много, денег мало: В Госдуме оценили итоги саммита НАТО
Депутат Чепа: Саммит НАТО в Анкаре обнажил глубокие разногласия внутри альянса
Саммит НАТО в Анкаре. Обложка © ТАСС / EPA / FILIP SINGER
Саммит НАТО в Анкаре не скрыл противоречия внутри альянса, а лишь сделал их более заметными. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По его словам, главный камень преткновения — распределение финансового бремени. Вашингтон настаивает, чтобы европейские страны больше вкладывались в собственную безопасность, однако те не готовы резко наращивать военные бюджеты. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» парламентарий заметил, что можно громко кричать, но платить никто не хочет и не может, а требуют этого в первую очередь американцы.
Чепа добавил, что отдельные государства готовы поставлять вооружение союзникам, но вопрос финансирования остаётся крайне сложным. Как только политики заявят о сокращении социальных расходов ради закупки американского оружия, они столкнутся с сумасшедшим сопротивлением собственных граждан. Никто не видит пользы в таких тратах.
При этом депутат считает, что громкие заявления НАТО о подготовке к будущим угрозам не означают готовности к прямому участию в конфликтах, оставаясь лишь частью политической игры. Москва же продолжает исходить из необходимости укреплять собственные возможности.
«Для России раскол внутри НАТО значит, что мы должны настроить свою экономику на победу», — заключил он.
Экс-главком НАТО в Европе Джеймс Ставридис даже сравнил участников блока с разругавшимися супругами и предложил на два года отказаться от саммитов лидеров альянса, ограничившись совещаниями министров обороны. Он тоже считает, что недавняя встреча в Анкаре показала ухудшение отношений между США и другими членами НАТО, и в ближайшее время ситуация вряд ли изменится.
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