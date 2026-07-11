Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июля, 10:19

Крику много, денег мало: В Госдуме оценили итоги саммита НАТО

Депутат Чепа: Саммит НАТО в Анкаре обнажил глубокие разногласия внутри альянса

Саммит НАТО в Анкаре. Обложка © ТАСС / EPA / FILIP SINGER

Саммит НАТО в Анкаре. Обложка © ТАСС / EPA / FILIP SINGER

Саммит НАТО в Анкаре не скрыл противоречия внутри альянса, а лишь сделал их более заметными. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, главный камень преткновения — распределение финансового бремени. Вашингтон настаивает, чтобы европейские страны больше вкладывались в собственную безопасность, однако те не готовы резко наращивать военные бюджеты. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» парламентарий заметил, что можно громко кричать, но платить никто не хочет и не может, а требуют этого в первую очередь американцы.

Чепа добавил, что отдельные государства готовы поставлять вооружение союзникам, но вопрос финансирования остаётся крайне сложным. Как только политики заявят о сокращении социальных расходов ради закупки американского оружия, они столкнутся с сумасшедшим сопротивлением собственных граждан. Никто не видит пользы в таких тратах.

При этом депутат считает, что громкие заявления НАТО о подготовке к будущим угрозам не означают готовности к прямому участию в конфликтах, оставаясь лишь частью политической игры. Москва же продолжает исходить из необходимости укреплять собственные возможности.

«Для России раскол внутри НАТО значит, что мы должны настроить свою экономику на победу», — заключил он.

Daily Telegraph заявила о проблемах НАТО с созданием армии против России
Daily Telegraph заявила о проблемах НАТО с созданием армии против России

Экс-главком НАТО в Европе Джеймс Ставридис даже сравнил участников блока с разругавшимися супругами и предложил на два года отказаться от саммитов лидеров альянса, ограничившись совещаниями министров обороны. Он тоже считает, что недавняя встреча в Анкаре показала ухудшение отношений между США и другими членами НАТО, и в ближайшее время ситуация вряд ли изменится.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • НАТО
  • Госдума
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar