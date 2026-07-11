Страны НАТО не смогли создать армию, способную противостоять России, из-за вовлечения в украинский конфликт. Об этом пишет британская газета Daily Telegraph.

В материале говорится, что альянс направляет значительные финансовые и военные ресурсы на поддержку Украины. Авторы статьи сравнили конфликт с ситуацией, в которой поставляемые средства быстро расходуются без достижения стратегического результата.

По мнению издания, из-за этого планы НАТО по укреплению собственных вооружённых сил столкнулись с трудностями. Авторы публикации считают, что ресурсы альянса были перераспределены в ущерб развитию его армий.

В статье утверждается, что ни одна национальная армия стран НАТО, включая США, не готова к современному конфликту с противником уровня России. Авторы материала заявили, что создание таких вооружённых сил является одной из главных задач альянса.

Daily Telegraph пришла к выводу, что НАТО не смогла выполнить эту задачу. При этом в статье отмечается, что дальнейшее развитие военного потенциала остаётся ключевым вопросом для организации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО создавалось как инструмент конфронтации, и альянс остаётся верен этому предназначению, считая основным противником сначала СССР, а затем Россию. Он отметил, что в документах блока Россия прямо названа главным противником, но для Москвы это не новость, а лишь обязывает страну быть сильной и уверенной.