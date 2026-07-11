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11 июля, 04:11

The Telegraph: Нидерланды обвинили РФ в шпионаже за объектами НАТО через камеры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dutchmen Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dutchmen Photography

Нидерландские спецслужбы заявили о выявлении операции, в ходе которой, по их версии, российские хакеры использовали взломанные интернет-камеры для сбора информации о военных перевозках, связанных с поставками вооружений Украине. Об этом сообщает The Telegraph.

«Россия следила за военными базами НАТО через гражданские камеры, подсоединённые к интернету. <...> Хакеры получили доступ к устройствам, чтобы следить за перемещением военного оборудования на Украину», — утверждается в публикации.

Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) и Служба военной разведки и безопасности (MIVD) заявили, что обнаружили операцию, целью которой были камеры, установленные возле маршрутов перевозки военного оборудования. По версии ведомств, полученные с устройств данные могли использоваться для наблюдения за поставками вооружений Киеву.

По данным ведомств, доступ к устройствам позволял отслеживать движение грузов. В разведке утверждают, что хакеры пытались определить, какое оборудование и в каком направлении перевозилось. Службы безопасности охарактеризовали деятельность как масштабную операцию. После её обнаружения организации, чьи камеры могли находиться в зоне интереса хакеров, получили предупреждения о необходимости принять меры.

При этом AIVD и MIVD не раскрыли, какие именно модели устройств подверглись атаке и сколько камер могло быть скомпрометировано. В заявлении отмечается, что интернет-камеры стали распространёнными из-за их невысокой стоимости и возможности удалённого доступа через мобильные приложения.

Хакеры взломали электронную почту сотрудников Посольств Британии за рубежом
Хакеры взломали электронную почту сотрудников Посольств Британии за рубежом

Ранее российские хакеры осуществили масштабную кибератаку, получившую название «Broken Byte». 15 июня, одновременно с саммитом G7, была взломана система видеонаблюдения, охватывающая около 50 тысяч камер на территории стран ЕС и Украины. Утверждалось, что российские специалисты могут отслеживать перемещения и идентифицировать объекты в пределах указанных регионов. В операции участвуют хакерские группы NoName057(16) и PalachPro, которые разработали специализированное программное обеспечение для взлома камер различных моделей и версий.

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Тимур Хингеев
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