The Telegraph: Нидерланды обвинили РФ в шпионаже за объектами НАТО через камеры

Нидерландские спецслужбы заявили о выявлении операции, в ходе которой, по их версии, российские хакеры использовали взломанные интернет-камеры для сбора информации о военных перевозках, связанных с поставками вооружений Украине. Об этом сообщает The Telegraph.

«Россия следила за военными базами НАТО через гражданские камеры, подсоединённые к интернету. <...> Хакеры получили доступ к устройствам, чтобы следить за перемещением военного оборудования на Украину», — утверждается в публикации.

Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) и Служба военной разведки и безопасности (MIVD) заявили, что обнаружили операцию, целью которой были камеры, установленные возле маршрутов перевозки военного оборудования. По версии ведомств, полученные с устройств данные могли использоваться для наблюдения за поставками вооружений Киеву.

По данным ведомств, доступ к устройствам позволял отслеживать движение грузов. В разведке утверждают, что хакеры пытались определить, какое оборудование и в каком направлении перевозилось. Службы безопасности охарактеризовали деятельность как масштабную операцию. После её обнаружения организации, чьи камеры могли находиться в зоне интереса хакеров, получили предупреждения о необходимости принять меры.

При этом AIVD и MIVD не раскрыли, какие именно модели устройств подверглись атаке и сколько камер могло быть скомпрометировано. В заявлении отмечается, что интернет-камеры стали распространёнными из-за их невысокой стоимости и возможности удалённого доступа через мобильные приложения.

Ранее российские хакеры осуществили масштабную кибератаку, получившую название «Broken Byte». 15 июня, одновременно с саммитом G7, была взломана система видеонаблюдения, охватывающая около 50 тысяч камер на территории стран ЕС и Украины. Утверждалось, что российские специалисты могут отслеживать перемещения и идентифицировать объекты в пределах указанных регионов. В операции участвуют хакерские группы NoName057(16) и PalachPro, которые разработали специализированное программное обеспечение для взлома камер различных моделей и версий.