«Разбитый байт»: Российские хакеры внедрили ИИ-слежку в камеры ЕС и Украины

Российские хакеры осуществили масштабную кибератаку, получившую название «Broken Byte» («Разбитый байт»). По данным Mash, 15 июня, одновременно с саммитом G7, была взломана система видеонаблюдения, охватывающая около 50 тысяч камер на территории стран ЕС и Украины. Целью атаки стало внедрение технологии ИИ для шпионажа. Теперь российские специалисты могут отслеживать перемещения и идентифицировать объекты в пределах указанных регионов.

В операции участвуют хакерские группы NoName057(16) и PalachPro, которые разработали специализированное программное обеспечение для взлома камер различных моделей и версий. Процесс включает сканирование IP-адресов, поиск уязвимостей и последующий взлом. Затем в работу включается ИИ, способный распознавать лица, номерные знаки, цвета автомобилей и одежду. Собранные данные с указанием точных географических координат сохраняются в базе данных.

Предполагается, что данная операция может привести к серьёзным сбоям в работе инфраструктуры стран ЕС. Ожидается ухудшение обработки и передачи информации, замедление работы пунктов пропуска, светофоров, систем освещения, транспортных табло и промышленных предприятий. Предварительный ущерб оценивается более чем в миллион долларов. Последующие DDoS-атаки могут парализовать банковские системы, государственные веб-сайты и порталы оборонно-промышленного комплекса.

Стоит отметить, что в 2025 году предпринимались попытки ареста российских хакеров. Была проведена крупномасштабная операция с участием Интерпола и правоохранительных органов ряда европейских стран, а также США. Поддержку оказывали ENISA и другие страны. Однако задержать подозреваемых не удалось.

Ранее Life.ru сообщал, что более 200 тысяч компьютеров на Украине подверглись взлому после фишинговой рассылки. После открытия писем устройства заражались вредоносным программным обеспечением. Хакеры заявили, что доступ получили к компьютерам в разных сферах, включая государственные структуры.