Хакеры взломали электронную почту сотрудников Посольств Британии за рубежом

Электронная переписка сотрудников Министерства иностранных дел Великобритании оказалась скомпрометирована. Как сообщает The Daily Telegraph, хакеры не только проникли в правительственную почтовую систему, но и выставили на продажу в теневом сегменте интернета учётные данные и пароли госслужащих.

В числе пострадавших — сотрудники дипмиссий Великобритании, работающие за рубежом. В частности, раскрыты данные работников внешнеполитических ведомств в Таиланде и на Маврикии. Кроме того, хакерам удалось получить доступ к аккаунтам чиновников муниципальных советов в графстве Дербишир и лондонском районе Уолтем-Форест.

По информации издания, украденная информация была замечена на теневых интернет-площадках. Продавец оценил базу данных в 60 тысяч долларов США.

Ранее бывший президент США Барак Обама оказался жертвой хакеров из-за искусственного интеллекта (ИИ). Страницу политика в Instagram* вскрыли при помощи нейросетей. Хакеры использовали уязвимость в официальном ИИ-ассистенте службы поддержки Meta**. Они просто попросили заменить прикреплённую к аккаунту почту с реальной, принадлежащей Обаме, на свою. В ответ нейросеть не попросила никаких доказательств личности и выполнила запрос.

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