1 июня, 15:05

Хакеры взломали аккаунт Обамы в Instagram*, обманув официальный ИИ-бот поддержки

Барак Обама. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Бывший президент США Барак Обам оказался жертвой хакеров из-за искусственного интеллекта (ИИ). Страницу политика в Instagram* вскрыли при помощи нейросетей. Об этом рассказали сами злоумышленники в социальных сетях.

Хакеры использовали уязвимость в официальном ИИ-ассистенте службы поддержки Meta**. Они просто попросили заменить прикреплённую к аккаунту почту с реальной, принадлежащей Обаме, на свою. В ответ нейросеть не попросила никаких доказательств личности и выполнила запрос.

Провернуть такую схему мог бы любой случайный человек, утверждается в публикации. Представители компании Meta** подтвердили случившееся и заверили журналистов, что разработчики разобрались с данной неполадкой.

Напомним, президентский аккаунт 44-го главы США Барака Обамы взломали в Instagram* и начали его активно обновлять. Личная страница политика в порядке, а вот рабочий профиль времён его президентства захватил кто-то другой. В Meta** подтвердили факт взлома. Представитель компании сообщил, что доступ к странице уже восстановлен, а несанкционированные материалы удалены.

* Принадлежит Meta**, признанной экстремистской и запрещённой в РФ;

** Компания Meta признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.

Татьяна Миссуми
