1 июня, 07:50

Президентский аккаунт Обамы в Instagram* «ожил» спустя 9 лет, но теперь его ведут арабы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ron Foster Sharif

Президентский аккаунт 44-го главы США Барака Обамы взломали в Instagram* и начали его активно обновлять. Личная страница политика в порядке, а вот рабочий профиль времён его президентства захватил кто-то другой.

Публикации на аккаунте Обамы. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ obamawhitehouse

В аккаунте, где последняя публикация до этого датировалась 20 января 2017 года, внезапно появились посторонние публикации. Среди них было изображение, созданное с помощью ИИ, с надписью на фарси.

В Meta* подтвердили факт взлома. Представитель компании сообщил, что доступ к странице уже восстановлен, а несанкционированные материалы удалены.

Ранее американская нацразведка возложила на администрацию Обамы ответственность за продвижение версии о «российском следе» и предполагаемых связях президента США Дональда Трампа с Москвой. Позже эта теория не получила подтверждения. Весной 2019 года спецпрокурор Роберт Мюллер по итогам расследования заявил, что доказательств сговора между командой Трампа и Россией не обнаружено.

* Принадлежит Meta**, признанной экстремистской и запрещённой в РФ;

