Песков: НАТО с самого начала создавали как инструмент конфронтации

Североатлантический альянс изначально задумывался как средство для противостояния, и своего предназначения он не растерял. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ИС «Вести».

По его словам, конфронтационный настрой блок сохранял ещё во времена Советского Союза.

«НАТО, Североатлантический альянс, собственно, — это инструмент, который создавался для конфронтации. Альянс не теряет своего предназначения. Он остаётся верен своему предназначению. Основным противником альянса всегда был сначала Советский Союз, потом правопреемница Советского Союза — Российская Федерация. Так оно и остаётся», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что тот же курс закреплён и в документах блока. По его словам, в декларации Россия прямо названа главным противником НАТО, но новостью это не является — о таком положении дел в Москве знали и раньше.

Песков подчеркнул, что подобная позиция альянса лишь обязывает страну оставаться сильной и уверенной в себе. По его словам, Россия продолжит проводить свою последовательную политику.

Также ранее политолог Сергей Станкевич отмечал, что итоговый документ саммита НАТО в Анкаре юридически закрепил конфронтацию с Россией, обозначив её долгосрочной и главной угрозой. По его словам, ради сдерживания блок намерен укреплять восточный фланг и проводить масштабное перевооружение. При этом эксперт указывал, что агрессивная риторика соседствует с неготовностью Европы к большой войне, поскольку производство снарядов и ПВО так и не выросло.