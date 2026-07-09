Политолог заявил, что НАТО обмануло Украину, пообещав 70 млрд евро на «помощь»

36-й саммит НАТО в Анкаре прошёл в напряжённой атмосфере, а его итоговый документ юридически закрепил конфронтацию с Россией, объявив её долгосрочной угрозой. Об этом заявил 360.ru политолог Сергей Станкевич.

«Россия там обозначена как долгосрочная и главная угроза. В отношении этой угрозы блок собирается проводить политику активного сдерживания. Для этого будут укреплять восточный фланг и проводить комплексное перевооружение», — уверен эксперт.

Однако агрессивная риторика соседствует с неготовностью к большой войне — европейские заводы так и не нарастили производство снарядов и ПВО. Конфронтация остаётся на бумаге, утверждает он.

В итоговой декларации саммита НАТО зафиксировано выделение Украине 70 миллиардов евро на военные нужды. По словам политолога, это речь идёт об отдельном пакете. Предполагается, что эти средства пойдут на развитие оборонного производства в Европе, закупку вооружений для Киева, а также на обучение украинских военных. Однако, по сути, деньги останутся внутри самого альянса. В отличие от ЕС, который частично направляет средства на поддержку украинского бюджета, НАТО концентрируется на собственных производственных мощностях.

Неожиданностью стало обещание Дональда Трампа передать Украине лицензию на производство перехватчиков Patriot. По словам президента США, это должно прекратить жалобы Киева на нехватку вооружений.

Станкевич признался, что его насторожило это заявление, ведь если США действительно решатся на передачу полного технологического цикла, это станет беспрецедентным шагом в военно-техническом сотрудничестве. Однако в прессе отмечают, что пока речь идёт лишь о сборке компонентов на украинских мощностях.