Брак на грани: Бывший главком НАТО сравнил альянс с ссорящимися супругами и дал совет

Бывший верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис предложил альянсу на два года отказаться от проведения саммитов лидеров стран-участниц. По его мнению, вместо крупных встреч глав государств будет достаточно ежегодного совещания министров обороны

Также Ставридис считает возможным временно сократить количество мероприятий на других уровнях.

Свою позицию он объяснил ухудшением отношений между США и другими членами НАТО. По его словам, недавний саммит альянса в Анкаре показал, что ситуация остаётся сложной и в ближайшее время вряд ли изменится.

«НАТО должна сократить частоту проведения саммитов на время этой паузы. В ближайшие два года необходимости в новом саммите нет, достаточно одной ежегодной встречи министров обороны», — написал бывший главком в своей колонке для Bloomberg.

Военный сравнил нынешний кризис внутри объединения с конфликтами в браке, когда супруги берут временную паузу, чтобы сохранить отношения. Ставридис отметил, что такой подход может помочь сохранить 77-летний союз.

При этом он подчеркнул, что странам НАТО следует продолжать увеличивать расходы на оборону, развивать собственный военно-промышленный комплекс и укреплять военный потенциал.

Кроме того, бывший командующий предложил союзникам США заниматься поддержкой Украины через механизмы Евросоюза, а не НАТО, а также рассмотреть участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Саммит НАТО в Анкаре прошёл 7–8 июля и собрал глав государств и правительств стран — членов альянса, а также представителей государств-партнёров. В центре повестки были выполнение решений прошлогоднего саммита в Гааге, увеличение оборонных расходов союзников, развитие оборонной промышленности, укрепление коллективной обороны и дальнейшая поддержка Украины. По итогам встречи лидеры приняли совместную декларацию, подтвердив приверженность принципу коллективной обороны по статье 5 Вашингтонского договора и согласовав дальнейшие шаги по усилению военного потенциала альянса. При этом итоговая декларация оказалась самой краткой за четверть века.