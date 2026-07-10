«Не помогла В.Зеленскому попытка слабо прикрытого шантажа в виде очередного захода на обладание укронацистами ядерного оружия. Об этом он заявил изданию «Файненшл Таймс» накануне саммита, подчеркнув под видом якобы жалобы «вслух»: «У нас не было ядерного оружия, без которого ты не в этом клубе. Ты в клубе тех, на кого можно напасть». Иными словами, недвусмысленно намекал, что видит в получении атомного оружия «гарантию безопасности» себя и своего режима. Но никто из участников натовской сходки к подобным стенаниям не прислушался», — говорится в тексте.