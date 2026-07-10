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Регион
9 июля, 23:48

Захарова: В НАТО не прислушались к «стенаниям» Зеленского по ЯО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что участники саммита НАТО не отреагировали на высказывания главаря киевского режима Владимира Зеленского о необходимости для Украины иметь ядерное оружие. Её комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Не помогла В.Зеленскому попытка слабо прикрытого шантажа в виде очередного захода на обладание укронацистами ядерного оружия. Об этом он заявил изданию «Файненшл Таймс» накануне саммита, подчеркнув под видом якобы жалобы «вслух»: «У нас не было ядерного оружия, без которого ты не в этом клубе. Ты в клубе тех, на кого можно напасть». Иными словами, недвусмысленно намекал, что видит в получении атомного оружия «гарантию безопасности» себя и своего режима. Но никто из участников натовской сходки к подобным стенаниям не прислушался», — говорится в тексте.

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Напомним, Владимир Зеленский заявил, что отсутствие ядерного оружия сделало Украину более уязвимой. Он связал нынешнюю уязвимость страны с отказом от ядерного арсенала в 1990-е годы в обмен на гарантии безопасности. Он также отметил, что советские противоракетные разработки и соответствующая инфраструктура после распада СССР остались в Москве.

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Тимур Хингеев
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