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8 июля, 10:03

Песков: Отмена запрета на ядерное оружие не защитит Литву, а наоборот

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / George Wirt

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / George Wirt

Возможное размещение ядерного оружия в Литве не повысит безопасность страны, а, наоборот, приведёт к росту напряжённости. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя решение Сейма Литвы рассмотреть отмену конституционного запрета на размещение ядерного оружия, представитель Кремля напомнил, что ранее уже были приняты похожие решения в Финляндии.

«Знаем, что аналогичное решение принято в Финляндии. Наверняка Прибалтика будет гнаться, чтобы успеть за Финляндией, принять аналогичные решения», — сказал Песков.

По его словам, такие шаги, вопреки ожиданиям стран, не дадут желаемой защиты. Напротив, это побудит Россию принимать ответные меры.

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Ранее Владимир Зеленский пожаловался, что Украина не входит в клуб стран, которые обладают ядерным оружием. По его словам, нынешняя уязвимость обусловлена как раз отказом от оружия массового поражения в 1990-е годы в обмен на гарантии безопасности.

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