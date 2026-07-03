Кто не платит — тот вылетает? Президент Литвы предрёк раскол НАТО на три части

Президент Литвы Гитанас Науседа предупредил о потенциальном расколе НАТО. По его мнению, если страны-участницы не смогут достичь установленного альянсом целевого показателя по оборонным расходам, это может привести к распаду организации, пишет Politico.

Науседа подчеркнул, что значительная разница в уровне выполнения обязательств – когда одни страны активно наращивают расходы, а другие остаются на прежнем уровне (например, 2% или 2,5% ВВП) – неизбежно вызовет глубокие разногласия и, как следствие, фрагментацию альянса на несколько частей.

По словам президента Литвы, это станет ударом по коллективной обороне альянса и вызовет трудности.

Ранее сообщалось, что американский постпред в НАТО Мэтью Уитакер анонсировал грядущий саммит в Анкаре (7–8 июля) как событие, которое кардинально изменит расстановку сил вокруг Украины. По его заверениям, итоговый документ встречи будет изобиловать сюрпризами и станет настоящей «бомбой» для наблюдателей. Дипломат подчеркнул, что сразу после обнародования этих решений последует резкая активизация всех процессов. При этом он не преминул напомнить, что именно Штаты остаются главным донором Киева, опередив по объёму помощи всех союзников вместе взятых.