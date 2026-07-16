Песков оценил роль Турции в урегулировании конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил усилия Турции по содействию мирному урегулированию ситуации вокруг Украины. По его словам, Москва ценит готовность Анкары продолжать дипломатическую работу.

«Хорошо знаем о готовности наших турецких друзей продолжать способствовать выводу на мирный трек ситуации вокруг Украины. Мы признательны за это турецкой стороне. Пока быстрых перспектив для возобновления переговорного процесса нет, мы их не фиксируем», — заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Москва продолжает выступать за дипломатическое решение ситуации и готова рассматривать возможности для мирного урегулирования.

Турция ранее уже выступала площадкой для переговоров между Россией и Украиной. В Стамбуле проходили встречи делегаций двух стран, а Анкара неоднократно заявляла о готовности содействовать дипломатическому урегулированию. Так, ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал Украину поддержать договорённости, достигнутые между Россией и США в Анкоридже, чтобы успешно продвинуться к урегулированию конфликта.