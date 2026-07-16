Фидан: Турция не оставит попыток организовать новые переговоры по Украине

Турция намерена и дальше вести активную дипломатию ради завершения конфликта на Украине, в том числе Анкара рассчитывает устроить очередной раунд переговоров между Москвой и Киевом. Об этом сообщил глава турецкой дипломатии Хакан Фидан на пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой, трансляцию которой вёл МИД Турции в соцсетях.

Министр признал, что последние события вызывают у него опасения. По его словам, дипломатия сейчас застопорилась, зато боевые действия только обостряются.

«Мы считаем, что необходимо скорейшее возвращение за стол переговоров и решительное стремление к дипломатическим решениям», — сказал он.

Дипломат добавил, что Турция продолжит наращивать прямые усилия, чтобы вновь свести стороны за переговорным столом.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведёт переговоры с западными лидерами, чтобы придать новый толчок обсуждению украинского вопроса. По данным источника в правительстве страны, восстановление переговорного процесса остаётся для турецкого лидера приоритетом, а Анкара сохраняет контакты со всеми участниками конфликта.