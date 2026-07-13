Эрдоган ведёт переговоры с Западом о возобновлении диалога по Украине

Турция активно общается с западными политиками по урегулированию украинского кризиса и хочет вернуть стороны к обсуждению этого вопроса. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган лично контактирует с коллегами. Об этом 13 июля рассказал источник в правительстве страны.

«Президент Эрдоган ведёт переговоры с западными лидерами, чтобы придать новый импульс переговорам по Украине. Восстановление переговорного процесса оста`тся приоритетным вопросом для турецкого лидера», — передаёт РИА Новости слова информатора.

Анкара продолжает поддерживать связи со всеми участниками конфликта. Турецкие власти намерены как можно скорее собрать Россию и Украину за столом прямых переговоров.

Ранее Эрдоган по итогам саммита НАТО в Анкаре заявил о готовности Турции вновь стать площадкой для переговоров России и Украины. Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара с самого начала конфликта выступала за диалог и дипломатию. Он также призвал к справедливому миру, при котором не окажется проигравших.