Лавров: Россия больше не верит Западу в желании мирных переговоров по Украине

Запад перешёл к ультимативной риторике в адрес Москвы. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал на совместной пресс-конференции со своей коллегой из Мозамбика Марией Лукаш.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что западные страны лишь создают видимость готовности к диалогу по украинскому урегулированию. В действительности же, по его словам, европейцы уже в открытую начали выдвигать РФ ультиматумы.

«Мы изложили оценки нынешнего состояния дел вокруг Украины, включая действия Запада, который, имитируя свою готовность к переговорам, сейчас, как это было объявлено европейцами, перешёл к открытым ультиматумам в адрес Российской Федерации», — сказал Лавров.

Он также подчеркнул, что Россия перестала верить Западу в вопросе переговоров по Украине. Глава МИД отметил, что запас доверия исчерпан окончательно, и теперь любые заявления западных политиков о готовности к диалогу не будут восприниматься всерьёз.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заблуждением позицию Вашингтона о том, будто эскалация и военное давление на РФ способны ускорить мирное урегулирование. Поводом для комментария стали слова президента США Дональда Трампа, который назвал удары по российской инфраструктуре шагом, якобы помогающим завершить боевые действия. Кроме того, госсекретарь Марко Рубио высказался о допустимости нанесения ударов вглубь территории РФ.