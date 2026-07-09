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9 июля, 09:36

Песков указал на двойственность позиции США по Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Кремле обратили внимание на двойственность позиции США по Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон продолжает поставки оружия Киеву, но при этом, в отличие от Европы, сохраняет желание способствовать выходу на мирный процесс.

«США вовсю продолжают поставки вооружений и военных технологий на Украину. Мы это знаем, мы не носим розовые очки, это прекрасно знает Путин. Но вместе с тем некая двойственность есть в позиции США», — сказал представитель Кремля на брифинге.

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По словам Пескова, пусть США порой и ошибаются, в Кремле считают, что Вашингтон искренне стремится к миру. Москва приветствует это.

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Александр Юнашев
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