Песков указал на двойственность позиции США по Украине

В Кремле обратили внимание на двойственность позиции США по Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон продолжает поставки оружия Киеву, но при этом, в отличие от Европы, сохраняет желание способствовать выходу на мирный процесс.

«США вовсю продолжают поставки вооружений и военных технологий на Украину. Мы это знаем, мы не носим розовые очки, это прекрасно знает Путин. Но вместе с тем некая двойственность есть в позиции США», — сказал представитель Кремля на брифинге.

По словам Пескова, пусть США порой и ошибаются, в Кремле считают, что Вашингтон искренне стремится к миру. Москва приветствует это.