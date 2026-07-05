В Кремле заявили о регулярных контактах с Уиткоффом и Кушнером

Москва поддерживает достаточно частые контакты со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Данное заявление в беседе с корреспондентом ИС «Вести» Павлом Зарубиным дал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что утверждения западных СМИ о якобы ежедневном характере связи являются преувеличением. При этом разговоры по существующим каналам действительно идут весьма активно.

«Но контакты действительно по имеющимся каналам носят достаточно частый характер. Они сейчас заняты. Станут посвободнее – их всегда будут рады видеть в Москве», — ответил Песков.

При этом конкретные сроки возможного визита представитель Кремля не назвал, подчеркнув, что дат пока нет.