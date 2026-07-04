Уиткофф и Кушнер могут прилететь в Россию до конца лета

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер могут посетить Россию до завершения лета. Такой информацией поделился источник ТАСС.

Собеседник агентства допустил, что визит способен состояться до конца августа. При этом он уточнил, что конкретные даты поездки пока отсутствуют.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Москва рассчитывает принять у себя спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Таким образом в Кремле отреагировали на информацию о возможных попытках склонить президента Дональда Трампа к отказу от договорённостей, достигнутых ранее на саммите «Большой семёрки» во Франции.