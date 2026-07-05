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4 июля, 21:35

Ушаков сообщил, что Кушнер и Уиткофф готовы снова приехать в Москву

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер намерены продолжить посредническую деятельность по Украине. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с американским коллегой.

«Его спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву», — сказал Ушаков.

Путин провёл телефонный разговор с Трампом
Путин провёл телефонный разговор с Трампом

Ранее стало известно, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер могут посетить Россию до завершения лета. Визит способен состояться до конца августа. Конкретные даты поездки пока отсутствуют.

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