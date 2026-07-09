Песков назвал эскалационную риторику США «заблуждением»

В Кремле назвали заблуждением позицию Вашингтона о том, будто эскалация и военное давление на РФ способны ускорить мирное урегулирование. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на просьбу журналистов оценить соответствующие заявления представителей американской администрации.

Поводом для комментария стали слова президента США Дональда Трампа, назвавшего удары по российской инфраструктуре эскалацией, которая якобы поможет завершить боевые действия. Помимо этого госсекретарь Марко Рубио высказался о допустимости нанесения ударов вглубь территории РФ.

«Нет. Скорее видим некие заблуждения в администрации Белого дома, что путём эскалации и путём военного давления можно способствовать выходу на мирное урегулирование», — ответил Песков.

Ранее Песков заявил, что Дональд Трамп не выходил на связь с президентом РФ Владимиром Путиным после переговоров в Анкаре и саммита НАТО. На брифинге Песков предположил, что американский глава был чрезвычайно загружен делами после всех контактов в столице Турции, поэтому звонок накануне не состоялся. При этом представитель Кремля подчеркнул, что Путин сохраняет готовность к диалогу и всегда рад возможности пообщаться с Трампом.