Сенатор Джабаров призвал усилить удары по Украине после заявлений Трампа

Российским военным следует усилить удары возмездия по Украине на фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа в ходе саммита НАТО в Анкаре. Об этом Life.ru рассказал сенатор Владимир Джабаров. По его мнению, недруги нашей страны из Североатлантического альянса «хорошо поработали» над американским лидером.

Почему-то они убедили его в том, что Россия терпит поражение в конфликте с Украиной. Они распространяют эту версию: что мы теряем территории, что российская армия отступает. Мне кажется, они либо делают это сознательно, хотя на самом деле ничего подобного не происходит, либо искренне заблуждаются Владимир Джабаров сенатор, член Совета Федерации

НАТО делает вид, что не замечает, как Россия одну за другой освобождает территории, наносит мощные и высокоточные удары по Украине, в том числе по Киеву. По мнению экперта, представители альянса явно ввели Трампа в заблуждение, а тот повторяет их тезисы, не особо вникая в суть. Однако есть вариант, что глава Белого дома действительно полностью поменял свою позицию по украинскому конфликту, не исключил сенатор. Но тогда тем хуже для него – ведь его авторитет упадёт ещё больше. Мало того что американский конфликт с Ираном фактически возобновился, хотя глава Штатов раньше заявлял, что «победил» Тегеран и больше воевать не будет, так теперь его враньё вскроется и в отношении противостояния на Украине, продолжил Джабаров.

«Что касается поставок Patriot, то, честно говоря, я знаю: бесплатно Трамп их никому предоставлять не станет. Кто за эти системы будет платить и кто будет производить их в Европе — большой вопрос. А что касается европейских лидеров, то, думаю, они тоже не совсем адекватно воспринимают происходящие события. Всё это — результаты недавнего саммита», — заметил эксперт.

По словам Джабарова, Европа накинулась на Трампа с просьбами защитить Украину и их самих от «российской агрессии». Поэтому Москва должны усилить удары по Украине — так, чтобы «мало никому не показалось». Это будет самый лучший ответ на все эти вызывающие заявления Вашингтона в ходе саммита, заключил собеседник Life.ru.