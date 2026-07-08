Трамп заявил о готовности закрыть небо над Украиной для гарантий безопасности
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Президент США Дональд Трамп заявил о готовности закрыть небо над Украиной в случае необходимости. Однако он считает, что после достижения мирного соглашения такая мера уже не потребуется.
«Если это необходимо, то да», — сказал Трамп.
Напомним, встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялась 8 июля в рамках саммита НАТО в Анкаре. Ранее американский президент заявил о заметных сдвигах в процессе урегулирования украинского конфликта. Кроме того, он заявил, что Украина получит лицензию на производство ракет для Patriot. Также лидер США напомнил украинскому коллеге об огромной военной мощи России.
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