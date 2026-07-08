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8 июля, 13:48

Трамп заявил о готовности закрыть небо над Украиной для гарантий безопасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности закрыть небо над Украиной в случае необходимости. Однако он считает, что после достижения мирного соглашения такая мера уже не потребуется.

«Если это необходимо, то да», — сказал Трамп.

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Напомним, встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялась 8 июля в рамках саммита НАТО в Анкаре. Ранее американский президент заявил о заметных сдвигах в процессе урегулирования украинского конфликта. Кроме того, он заявил, что Украина получит лицензию на производство ракет для Patriot. Также лидер США напомнил украинскому коллеге об огромной военной мощи России.

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Александра Мышляева
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