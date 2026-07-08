Турецкий политолог оценил уровень влияния Анкары на НАТО

Роль Турции в НАТО заметно усиливается на фоне нынешних международных кризисов. Такое мнение в беседе с радио «Комсомольская правда» высказал турецкий политолог Халит Гюльшен.

По его словам, значение Анкары внутри альянса растёт благодаря её географическому положению, историческому и культурному влиянию, а также способности воздействовать на ключевые темы мировой повестки: от Украины и Ирана до вопросов европейской безопасности.