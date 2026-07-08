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8 июля, 14:13

Турецкий политолог оценил уровень влияния Анкары на НАТО

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Роль Турции в НАТО заметно усиливается на фоне нынешних международных кризисов. Такое мнение в беседе с радио «Комсомольская правда» высказал турецкий политолог Халит Гюльшен.

По его словам, значение Анкары внутри альянса растёт благодаря её географическому положению, историческому и культурному влиянию, а также способности воздействовать на ключевые темы мировой повестки: от Украины и Ирана до вопросов европейской безопасности.

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Эрдоган поддержал мирные инициативы Трампа по Украине на саммите НАТО

Ранее на саммите НАТО президент США Дональд Трамп заявил о намерении отменить санкции против Турции. Кроме того, американский лидер подтвердил, что США передадут Турции истребители F-35.

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Борис Эльфанд
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