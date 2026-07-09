Песков: Трамп пока не звонил Путину после саммита в Анкаре

Президент США Дональд Трамп не звонил президенту России Владимиру Путину после саммита НАТО в Анкаре и переговоров с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Трамп, по всей видимости, был очень занят после всех контактов в Анкаре, поэтому вчера не звонил», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков добавил, что Путин всегда рад пообщаться с Трампом. У глав государства сложился конструктивный диалог, даже несмотря на определённые расхождения позиций.

Напомним, накануне Трамп анонсировал звонок Путину после переговоров с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. Также глава Белого дома заявил о серьёзном прогрессе в урегулировании украинского кризиса.