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9 июля, 09:30

Песков: Трамп пока не звонил Путину после саммита в Анкаре

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент США Дональд Трамп не звонил президенту России Владимиру Путину после саммита НАТО в Анкаре и переговоров с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Трамп, по всей видимости, был очень занят после всех контактов в Анкаре, поэтому вчера не звонил», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков добавил, что Путин всегда рад пообщаться с Трампом. У глав государства сложился конструктивный диалог, даже несмотря на определённые расхождения позиций.

Трамп высказался о возможной встрече Путина и Зеленского
Трамп высказался о возможной встрече Путина и Зеленского

Напомним, накануне Трамп анонсировал звонок Путину после переговоров с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. Также глава Белого дома заявил о серьёзном прогрессе в урегулировании украинского кризиса.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александр Юнашев
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