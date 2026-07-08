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8 июля, 13:58

Трамп высказался о возможной встрече Путина и Зеленского

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Американский президент Дональд Трамп заявил, что обуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным возможную встречу лидеров РФ и Украины. По словам главы Белого дома, Кремль ждёт визита Владимира Зеленского в Москву для проведения переговоров.

Трамп подчеркнул, что не видит препятствий для организации приезда Зеленского в российскую столицу. После этого глава Белого дома напрямую обратился к своему визави с вопросом, готов ли он принять приглашение Путина и отправиться в Москву. Зеленский уклонился от точного ответа и попытался сострить.

«Это будет сложно. Там много украинских дронов», — сказал экс-комик.

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Татьяна Миссуми
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