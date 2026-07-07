Песков рассказал, как Зеленский спорил с Путиным на встрече в 2019 году

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Зеленский начал спорить о содержании согласованного совместного заявления на первой встрече с Владимиром Путиным в Париже в 2019 году. Тогда в рамках «нормандского формата» обсуждались минские договорённости, а текст документа был предварительно согласован экспертами.

«Они сели за стол… И Зеленский начал спорить о совместном заявлении, о его тексте. И Путин сказал ему: «Послушайте, наши эксперты работали над этим неделю перед нашей встречей, почему вы спорите с этим?», — рассказал Песков, назвав эту ситуацию «очень ярким примером» первого опыта общения двух лидеров.

Встреча глав «нормандской четвёрки» состоялась 9 декабря 2019 года. После переговоров Путин провёл отдельную встречу с Зеленским — это было их первое личное общение. Также во встрече участвовали бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Ранее Песков заявил, что поставки оружия, военных советников и разведданных Западом являются прямым участием в войне против России. По словам Пескова, Запад поставляет вооружение, боеприпасы, разведданные и наведение, а также использует ИИ. Киев получил полный доступ к западным спутникам, подчеркнул он.