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Регион
7 июля, 17:26

Песков: Решение о начале СВО было вынужденным из-за нежелания слушать Россию

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Решение о проведении специальной военной операции было вынужденным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва пошла на этот шаг, поскольку ни Европа, ни Соединённые Штаты не слушали Россию. Соответствующее заявление он сделал в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

«Нет, это решение должно было быть принято. Его вынуждены были принять с учетом опыта ведения переговоров с европейскими столицами и с Соединёнными Штатами. Как только вы понимаете, что вас никто не будет слушать, вы предпринимаете решительные шаги», — сказал представитель Кремля.

Москва неоднократно пыталась донести свою позицию по вопросам безопасности до западных партнёров, но не встретила понимания. Песков также заявил, что положение украинской стороны ухудшается с каждым днём.

«Их положение ухудшается день ото дня», — сказал Песков.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия, военных советников, разведданных и спутникового наведения со стороны Запада являются прямым участием в войне против России, из-за чего конфликт перестал быть спецоперацией. Он подчеркнул, что война закончится на следующий день после того, как Зеленский выведет ВСУ и признает новые регионы в составе России.

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Анастасия Никонорова
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