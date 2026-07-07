Решение о проведении специальной военной операции было вынужденным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва пошла на этот шаг, поскольку ни Европа, ни Соединённые Штаты не слушали Россию. Соответствующее заявление он сделал в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

«Нет, это решение должно было быть принято. Его вынуждены были принять с учетом опыта ведения переговоров с европейскими столицами и с Соединёнными Штатами. Как только вы понимаете, что вас никто не будет слушать, вы предпринимаете решительные шаги», — сказал представитель Кремля.

Москва неоднократно пыталась донести свою позицию по вопросам безопасности до западных партнёров, но не встретила понимания. Песков также заявил, что положение украинской стороны ухудшается с каждым днём.

«Их положение ухудшается день ото дня», — сказал Песков.