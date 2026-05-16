Эрдоган подтвердил курс Турции на членство в ЕС
Турция сохраняет приверженность цели вступления в Евросоюз, несмотря на дискриминационные подходы и неоднозначную политику в отношении Анкары. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
«Несмотря на то, что до сих пор в отношении Турции время от времени применялись меры — то неоднозначные, то откровенно дискриминационные, — мы по-прежнему остаёмся верными нашему предложению о вступлении», — сказал турецкий лидер журналистам в самолёте по возвращении из Казахстана.
По словам Эрдогана, Анкара рассматривает членство в ЕС не как инструмент соперничества, а как возможность укрепления как самой Турции, так и Европейского союза. Президент подчеркнул, что Турция не является обузой для международных структур, а, напротив, вносит вклад в их развитие и усиливает их значение.
Эрдоган также заявил, что в Евросоюзе периодически звучат «неудачные и поверхностные» заявления в адрес Анкары. По его мнению, такая позиция наносит ущерб самому ЕС на фоне глобальных изменений. Турецкий лидер назвал свою страну «огромной возможностью» для союза и призвал Европу принять историческое решение относительно дальнейших отношений.
Ранее Эрдоган предложил использовать Стамбул как площадку для продолжения переговоров по Украине. Между сторонами сохраняются контакты и взаимодействие по данной теме. Заявление было сделано на полях ассамблеи Межпарламентского союза, которая сейчас проходит в Стамбуле.
