Букет раздора: Россия неожиданно попросила Иран притормозить с поставками цветов

Россельхознадзор попросил Иран временно прекратить выдачу сертификатов на цветы, предназначенные для отправки в Россию. Такое обращение уже направили в Организацию по защите растений республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Россельхознадзор обратился к Организации по защите растений Ирана с просьбой о приостановке сертификации цветов для экспорта в Россию», — говорится в сообщении.

Поводом для такого шага стал резкий рост поставок. В ведомстве отметили, что с начала 2026 года в страну ввезли значительно больше цветочной продукции, чем за тот же период годом ранее. Во время проверки документов специалисты обратили внимание на одну особенность. Во всех фитосанитарных сертификатах страной происхождения указан Иран.

Однако у проверяющих возникли вопросы после осмотра товара. По их данным, внешний вид растений и даже способ упаковки полностью совпадают с продукцией, которая раньше поступала в Россию из Армении.

Ранее Россельхознадзор объявил, что с 17 июля вводит запрет на ввоз в Россию семян томатов, произведённых французской компанией Bayer Seeds SAS. Ограничения также коснутся партий, которые следуют через территорию Белоруссии. Такое решение в ведомстве объяснили необходимостью не допустить проникновения и распространения опасных заболеваний, поражающих томаты.