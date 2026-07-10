Россельхознадзор запретит поставки семян томата французской компании
Обложка © Life.ru
Россельхознадзор с 17 июля введёт запрет на ввоз в Россию семян томата французского производителя Bayer Seeds SAS. Ограничение также распространится на поставки, следующие транзитом через территорию Белоруссии.
Как сообщили в ведомстве, решение принято для предотвращения заноса и распространения опасных вирусов, поражающих томаты.
Речь идёт о вирусе мозаики пепино и вирусе коричневой морщинистости плодов томата. Эти заболевания способны нанести серьёзный ущерб урожаю и привести к значительным потерям в растениеводстве.
Запрет начнёт действовать с 17 июля и будет распространяться на всю продукцию указанного французского производителя.
Россельхознадзор отметил, что мера направлена на обеспечение фитосанитарной безопасности и защиту российского сельского хозяйства от опасных карантинных объектов.
Ранее в российских магазинах цена на помидоры превысила 500 рублей за килограмм, местами достигая 1500, что было связано с подорожанием на 6% с марта на фоне закрытия Ираном экспорта, так как страна поставляла более 60% продукции. Тенденция продолжается.
Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.