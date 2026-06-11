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Регион
11 июня, 05:39

Россельхознадзор заменил импорт рыбы из Армении поставками из Ирана и Турции

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

После ограничений на ввоз живой рыбы из Армении Россия перераспределила закупки и увеличила импорт из других стран. Об этом ТАСС сообщил на Петербургском международном экономическом форуме руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Мы понимали, что нам придётся вводить ограничения. Для этого в противовес открывали поставки из других стран. Например, по поставкам форели мы переориентировались на Иран и Турцию», — сказал он.

Расширение числа поставщиков снижает риски дефицита отдельных категорий товаров. Такая модель делает систему снабжения более гибкой. Зависимость от одного источника поставок создаёт уязвимость, поэтому диверсификация считается ключевым фактором устойчивости.

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Напомним, что Россельхознадзор с 2 июня приостановил ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбной продукции из Армении, предназначенной для поставок в Россию. Ограничения не коснулись только двух предприятий, прошедших инспекцию и работающих под лабораторным контролем.

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Милена Скрипальщикова
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