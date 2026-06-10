«Нам, как и треске, на это наплевать»: В Госдуме высмеяли санкции ЕС на российскую рыбу

В Госдуме прокомментировали очередной, 21-й пакет санкций, который включает в том числе ограничения на поставки российской рыбы. Депутат Дмитрий Гусев заявил в беседе с Life.ru, что новые запреты не повлияют на российских рыбаков и внутренний рынок, а пострадают от них прежде всего европейские потребители.

Депутат Дмитрий Гусев — о новых санкциях ЕС. Видео © Life.ru

«Рыба ни о каких санкциях не знает и никогда в жизни не узнает. И в этом смысле нам, так же как и треске, на эти санкции наплевать. Наши рыболовы будут её ловить, мы эту треску будем продавать в другие страны, другие страны будут продавать той же Америке — только это будет дороже. Или там Европе. А мы будем есть больше рыбы, и она будет дешевле», — сказал Гусев.

Депутат провёл аналогию с нефтяным рынком: Россия будет поставлять рыбу в третьи страны, а те уже — в Европу. Это неизбежно приведёт к росту цен для европейских покупателей.

«Назло маме отморожу уши. Как итог — они получат рост цен на рыбу», — добавил парламентарий.

На вопрос журналиста «То есть минусы только европейцам?» Гусев ответил утвердительно. Он выразил уверенность, что ситуация с рыбой повторит историю с нефтью.

«Уверен. Ну конечно, а что происходит с ценами на нефть? То же самое. По аналогии будет происходить абсолютно такая же история», — добавил депутат.

Ранее стало известно о подготовке очередных ограничений против России. Как писал Life.ru, Брюссель продвигает уже 21-й пакет антироссийских мер. Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что ограничения впервые затронут рыбную отрасль, а в «чёрный список» так называемого теневого флота добавят ещё 30 судов. Основной удар, по её словам, направлен на энергетику, банки, криптовалюты и торговые схемы.