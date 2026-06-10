Посольство России в Нидерландах высмеяло планы Евросоюза ввести санкции против российской рыбной продукции. В дипмиссии иронично предложили Брюсселю пойти ещё дальше и запретить европейцам дышать воздухом, который приносит ветер из России.

«Еврократы могли бы просто запретить европейцам дышать воздухом, приносимым ветром из России», — говорится в сообщении посольства в соцсети X.

Новый повод для сарказма появился на фоне подготовки очередных ограничений против Москвы. Как писал Life.ru, Брюссель продвигает уже 21-й пакет антироссийских мер. Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что ограничения впервые затронут рыбную отрасль, а в «чёрный список» так называемого теневого флота добавят ещё 30 судов. Основной удар, по её словам, направлен на энергетику, банки, криптовалюты и торговые схемы.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас называла будущий персональный список самым объёмным за последние два года. Кипрский журналист Алекс Христофору уже съязвил над этой риторикой и поставил под сомнение эффект нового санкционного раунда. В России тоже еоднократно заявляли, что страна справится с давлением Запада. Президент РФ Владимир Путин ранее называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией западных государств и отмечал, что санкции ударили по всей мировой экономике.