Поставки гречки из России в Грузию выросли до максимума за 4 года

Поставки гречки из России в Грузию в мае выросли до максимального уровня за последние четыре года. В месячном выражении объёмы увеличились примерно на 40%, следует из данных грузинской статслужбы.

В мае грузинский рынок закупил российской гречки на 724,8 тысячи долларов. Это стало самым высоким показателем с апреля 2022 года, когда поставки оценивались в 1,06 миллиона долларов. Рост заметен и в динамике: по сравнению с апрелем импорт увеличился на 40%. В годовом выражении объёмы выросли в 2,3 раза.

За период с января по май Грузия приобрела у России гречки на 2,2 миллиона долларов. Это примерно в 1,5 раза больше, чем за тот же отрезок прошлого года. Эксперты отмечают, что подобная динамика указывает на усиление спроса на продукт на грузинском рынке и рост торгового оборота по этой позиции.

Ранее Life.ru сообщал, что за первые пять месяцев 2026 года российские предприятия выпустили 4,7 миллиона тонн растительных масел. Наибольший рост показали соевое (+19,4%) и рапсовое (+17,6%), а подсолнечное прибавило 9,4%.