РФ нарастила производство и экспорт растительных масел за пять месяцев 2026 года

За первые пять месяцев 2026 года российские предприятия выпустили 4,7 миллиона тонн растительных масел. Наибольший рост показали соевое (+19,4%) и рапсовое (+17,6%), а подсолнечное прибавило 9,4%. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

Четверть всего объёма приходится на три региона-лидера — Воронежскую и Ростовскую области, а также Краснодарский край. При этом самообеспеченность страны данным продуктом более чем вдвое превышает показатели, заложенные в доктрине продовольственной безопасности.

Экспорт масложировой продукции также идёт вверх. По состоянию на 28 июня Россия поставила на мировые рынки товаров этой категории на 4,9 миллиарда долларов, что на 22% больше, чем в прошлом году. Положительная динамика отмечена по всем основным видам масел.

Отдельно отмечается рост нового для страны направления — экспорта льняного масла. Его поставляют в том числе в государства Азии и Латинской Америки. Тренд на расширение географии поставок и увеличение объёмов, как ожидается, сохранится до конца года.

Ранее сообщалось, что за первые пять месяцев 2026 года экспорт рыбы и морепродуктов из России в Китай увеличился на 16% по весу и на 53% в денежном выражении, достигнув 672 тысяч тонн на сумму почти 2,06 миллиарда долларов. Наиболее заметный рост показали поставки мороженого минтая без головы и потрохов (+25% по весу и +70% в деньгах), филе минтая (+25% и +55%), а также мороженой трески (+35% и вдвое в деньгах).