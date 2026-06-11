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Регион
11 июня, 18:10

Кабмин поднял пошлину на пальмовое масло из недружественных стран до 35%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tristan tan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tristan tan

Правительство России увеличило ввозные таможенные пошлины на пальмовое масло и его фракции из недружественных государств до 35%. Соответствующее постановление подписано кабмином, сообщили в Минсельхозе.

Ранее ставка на данную продукцию составляла до 5%. Новые меры не распространяются на поставки из Венгрии и Словакии.

Заместитель министра сельского хозяйства Максим Боровой заявил, что решение стало ответом на санкционные ограничения со стороны недружественных стран. По его словам, изменение пошлин не должно сказаться на стоимости готовой продукции для потребителей, поскольку рынок обеспечен за счёт отечественного производства масложировой продукции, а также поставок из дружественных государств.

«В целом, принятое решение будет способствовать развитию отечественного производства масложировой продукции и увеличению ее доли на внутреннем рынке», – подчеркнул заместитель министра.

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Артём Гапоненко
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