13 мая, 11:56

Россиян могут начать предупреждать о вреде популярных продуктов

В России могут ввести маркировку для чипсов и колбасы

Обложка © GPTChat

В России предложили ввести обязательную маркировку для ультрапереработанных продуктов. Об этом говорится в обращении движения «Здоровое отечество» к премьер-министру России Михаилу Мишустину, с которым ознакомился «Коммерсантъ».

Общественники предлагают наносить предупреждения о вреде на чипсы, колбасы, сосиски и другую подобную продукцию. По их мнению, такие меры помогут сократить потребление переработанной еды и снизить долю фальсификата на рынке.

Также организация выступила за обязательное соблюдение ГОСТов, особенно в сфере детского питания и молочной продукции. Отдельно предлагается ограничить использование некоторых пищевых добавок, включая диоксид титана E171, который применяется, в том числе, при производстве чипсов.

Кроме того, общественники предложили создать в магазинах отдельные полки для фермерских товаров. Речь также идёт об увеличении государственной поддержки небольших производителей. В аппарате правительства подтвердили получение обращения. Документ уже направили в Роспотребнадзор, Минпромторг и Минсельхоз для рассмотрения.

Росстандарт впервые утвердил ГОСТ для веганского парфюма
Ранее Росстандарт утвердил новый ГОСТ, рекомендующий компаниям организовывать рабочее пространство по японской системе 5S. В основе методики лежат пять шагов: сортировка, самоорганизация, систематическая уборка, стандартизация и непрерывное улучшение. Каждый этап важен для наведения порядка.

Александра Мышляева
