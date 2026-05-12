Росстандарт впервые утвердил ГОСТ для веганского парфюма

В России появился первый государственный стандарт для веганской парфюмерии. ГОСТ определяет требования к продукции без компонентов животного происхождения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Новый стандарт описывает критерии, по которым производители смогут подтверждать, что косметическая или парфюмерная продукция действительно относится к категории vegan. Документ также запрещает испытания таких товаров на животных и тканях животного происхождения.

«Веганская парфюмерно-косметическая продукция — это та, которая не содержит ингредиентов животного происхождения и не проходит испытаний, исследований на животных и тканях животного», — говорится в документе.

В ГОСТе отдельно перечислены компоненты, которые нельзя использовать в веганском парфюме. В список вошли молочные продукты, включая лактозу, казеин и сыворотку, а также мёд, прополис и пчелиный воск.

Кроме того, стандарт запрещает использовать коллаген, кератин, жиры, воск, икру, шёлк, шеллак и мускус. Под ограничения попали и некоторые красители животного происхождения, среди которых кармин и гуанин. При этом в документе уточняется, что перечень компонентов остаётся открытым и не считается окончательным.

Росстандарт также прописал отдельные требования к производству. Если веганский парфюм выпускают на одной линии с обычной продукцией, оборудование и поверхности необходимо тщательно очищать перед запуском производства.

Летом 2026 года в России начнут действовать новые ГОСТы для туалетной бумаги, салфеток, медовухи и пивных напитков. С 1 июня вступит в силу стандарт для бумажной продукции. Согласно новым требованиям, минимальная ширина рулона туалетной бумаги должна составлять 90 миллиметров, а площадь одного листа — не менее 11 тысяч квадратных миллиметров. Изменения коснутся и пивных напитков. С июля обновлённый ГОСТ снизит требования к высоте пены и её стойкости. Также начнёт действовать новый стандарт для медовухи, который определит требования к составу, маркировке, упаковке и вкусовым свойствам напитка.