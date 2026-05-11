В России летом введут новые ГОСТы на медовуху и туалетную бумагу

Летом 2026 года в России начнут действовать новые государственные стандарты для туалетной бумаги, салфеток, пивных напитков и медовухи. Документы ранее утвердил Росстандарт.

С 1 июня 2026 года вступит в силу национальный ГОСТ, регулирующий требования к туалетной бумаге, бумажным салфеткам и носовым платкам. Согласно стандарту, минимальная ширина рулона или листа туалетной бумаги должна составлять 90 миллиметров. Для одного листа установлена площадь не менее 11 тысяч квадратных миллиметров.

Отдельные нормативы прописаны и для другой продукции. Так, площадь салфетки должна быть не меньше 17 тысяч квадратных миллиметров, а носового платка — 40 тысяч. С 1 июля начнёт действовать обновлённый межгосударственный стандарт на пивные напитки. В нём изменены требования к пене и её стойкости.

Теперь минимальная высота пены составит 15 миллиметров, а показатель пеностойкости — одну минуту. В прежней версии ГОСТа были закреплены более высокие значения — 30 миллиметров и три минуты соответственно. В тот же период заработает новый стандарт для медовухи. Документ определяет требования к составу, сырью, упаковке, маркировке и безопасности продукции.

Кроме того, ГОСТ описывает вкусовые и ароматические свойства напитка. В частности, медовуха должна обладать кисловато-сладким вкусом и характерным медовым ароматом.

Ранее Росстандарт утвердил новый ГОСТ, рекомендующий компаниям организовывать рабочее пространство по японской системе 5S. Методика включает пять этапов: сортировку, самоорганизацию, регулярную уборку, стандартизацию процессов и постоянное совершенствование.